Киев, 7 декабря, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Тему введения на Украине военного положения Пётр Порошенко обсуждал не единожды, и теперь, когда оно введено, многие эксперты вспоминают, что же именно он говорил. Тем более, что еще в июле сего года он заявил, что «воюющим странам МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сейчас вопрос о военном положении». Поднимал он эту тему и позже, вплоть до времени сегодняшнего, когда ситуация изменилась. Что сейчас происходит в отношениях Украины и МВФ и каковы другие экономические новости этой страны, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

World Economic Forum Кристин Лагард

Со своей стороны МВФ внезапно заявил, что давать деньги странам на военном положении уставом Фонда не запрещено. Примечательно, что хотя, как правило, МВФ с подобными решениями не спешит, на этот раз он среагировал оперативно, уже 26 ноября заявив об этом в своем киевском офисе, а 28 ноября — устами директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Скорость реакции вынуждает заподозрить — а не знали ли в МВФ о готовящейся украинской провокации заранее?

Между тем совместных дел у Украины и МВФ немало. Это не только кредиты (в Киеве ждут транша от МВФ уже в этом месяце), но и, в том числе, анализ украинского законопроекта о налоге на выведенный капитал, которым (налогом) в Киеве намерены заменить налог на прибыль предприятий. Налог впредь предлагается платить только с той прибыли, которая выводится за пределы Украины, а реинвестируемые в украинскую экономику средства облагаться налогом не будут. Фонду эта идея не понравилась из-за опасений резкого падения доходов бюджета, но власти еще намерены МВФ переубедить, ведь украинскому бизнесу смена налога выгодна.

О других событиях украинской экономики читайте в статье: Военное положение — это непонятно и очень страшно: обзор экономики Украины

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