Калуга, 6 декабря, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Представителей администраций городских округов и муниципальных районов Калужской области познакомили с актуальными задачами и функциями регионального министерства экономического развития. Основными темами проведённого для чиновников 6 декабря семинара «Муниципальная практика» стали стратегическое планирование в регионе, государственная поддержка развития промышленного комплекса, создание условий для развития предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области.

Admoblkaluga.ru На семинаре

Как отметила заместитель министра — начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства минэкономразвития области Анна Королёва, особенно важно сделать акцент на тех сферах взаимодействия, где стороны могут быть полезными друг другу.

«Работа в районах, работа с определёнными территориями является основой развития всей области. В целом — у нас хорошие показатели. По итогам десяти месяцев этого года по всем ключевым отраслям экономики региона зафиксирован рост, в частности, индекс промышленного производства составил 104,4%», — добавила Королёва.

Говоря о стратегии развития муниципальных районов и городских округов, Анна Королева подчеркнула, что на сегодняшний день пять муниципалитетов уже задействованы в работе по составлению стратегии. Наличие такого документа помогает районам принимать участие во многих конкурсах, грантах и получать финансирование как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Заместитель генерального директора Агентства регионального развития Калужской области Анна Трофимова призвала представителей администраций городских округов и муниципальных районов активно взаимодействовать с АРРКО.

Напомним, в Калужской области существуют несколько институтов развития, решающих конкретные задачи инвестора. Так, в частности, корпорация развития Калужской области решает все технические вопросы, связанные с инфраструктурой; Агентство регионального развития занимается привлечением инвестиций в регион, развитием приоритетных направлений экономики региона.