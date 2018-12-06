Лондон, 6 декабря, 2018, 15:37 — ИА Регнум. За автомобилями оставшихся в Великобритании российских дипломатов нужно установить слежку. Об этом говорится в служебной записке британских спецслужб, пишет Daily Mirror.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Слежка

Необходимость наблюдения за дипломатами в МИ-5 и разведподразделениях полиции объясняют возможной мобилизацией российских представителей для шпионажа. В записке рекомендовано отслеживать автомобили дипмиссии на территории Британии, фиксировать их номера, направление движения и число людей внутри.

Высокопоставленный источник издания полагает, что власти королевства серьезно ограничили возможности российской разведки, когда выслали 23 российских дипломатов после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем весной 2018 года.

По его словам, России для восстановления разведывательных возможностей потребуются годы, поэтому сейчас подозрение падает на оставшихся в посольстве дипломатов.

Читайте также: Скотленд-Ярд обнародовал запись передвижений Петрова и Боширова в Солсбери