Москва, 6 декабря, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Российские военные контролируют все перемещения ракетного эсминца ВМС США McCampbell, ранее приблизившегося к заливу Петра Великого, где находится база Тихоокеанского флота РФ. Об этом 6 декабря сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Вениамин Брискин. В советском море врагу горе! 1953

По словам представителя военного ведомства, боевой корабль ВМС США находился не ближе 100 км от российской акватории, а нахождение американского эсминца в международных водах контролировал противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

После того, как американский эсминец отошел на расстояние более 400 км от границы российских территориальных вод, силы Тихоокеанского флота продолжают следить за его маневрами с помощью «наземных и других средств», подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Читайте также: В Минобороны рассказали, что делал эсминец США у берегов Приморья