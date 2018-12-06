Вашингтон, 6 декабря, 2018, 15:39 — ИА Регнум. К двухпартийному консенсусу против саудовского кронпринца призывает сенатор Крис Кунс, один из подписавшихся под резолюцией, где Мухаммед бен Сальман назван замешанным в убийство Джамаля Хашогги «с высоким уровнем уверенности». В своем твиттере 6 декабря политик пишет:

Цитата из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Один за всех и все за одного!

«Сенат Соединенных Штатов должен сказать четким двухпартийным голосом, что мы не будем мириться с вопиющими нарушениями прав человека, которые мы видели от руководства Саудовской Аравии и, в частности, от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана».

В ответ на это сообщение читатели поддерживают настрой сенатора:

«Это сообщение должно быть громким и конкретным. Когда мы ничего не делаем, это дает им зеленый свет, чтобы продолжать варварские антигуманные акты. Они думают, что их деньги помогут им и остаться без наказания за гнусное убийство».

«Они разрезали его на куски костной пилой. Варварство! Конгресс, делай свою работу!»

«Правосудие должно свершиться!»

«Они не идут на помощь. Вам надо спасать нашу страну самому».

«Я сам республиканец, но кронпринц Мухаммед не стоит доверия, и США должны быть очень осторожны».

«Ясно, что правительство Саудовской Аравии будет находить одного козла отпущения за другим, чтобы выгородить королевского сына».

«Но давайте вспомним, сколько денег тут замешано, а все мы знаем, что деньги не пахнут».

«Как насчет прописать все это в законе? Нет — торговле. Нет — оружию. Нет — ОПЕК. Нет — нефти. Да — санкциям».

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов из числа как республиканцев, так и демократов подписали резолюцию, в которой указывается, что, с опорой на доказательства и анализ, «Сенат имеет высокий уровень уверенности в том, что Мухаммед бен Сальман был замешан в убийстве Джамаля Хашогги».