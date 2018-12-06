Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области депутаты городской думы должны избрать 6 декабря мэра города. Заседание началось в 14.00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание переславской думы

Основным претендентом на этот пост является и.о. главы города Валерий Астраханцев. Депутаты гордумы задали ему ряд острых вопросов. Один из них касался нового мусорного полигона, который в проекте схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами запланировано построить в Переславском районе.

Астраханцев в ответ заявил, что вопрос мусорного полигона даже не рассматривается, и городские власти направили в правительство области запрос, почему его включили в территориальную схему.

Другой вопрос касался теплоснабжения, с которым в городе уже несколько лет проблемы. Астраханцев пообещал привлечь инвестора в сферу ЖКХ, пообещав, что ясность должна наступить в апреле следующего года.

Никто из депутатов не спросил Валерия Астраханцева про его судимость — он был осужден к условному сроку в 1998 году, судимость была погашена в 2002-м.

Главу города депутаты изберут тайным голосованием. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конкурсе участвуют три кандидата — действующий и. о. главы Переславля Валерий Астраханцев, директор МУКП ЕИРЦ Илья Шеффель и предприниматель Роман Козлов, избранный от КПРФ. Победитель должен набрать 14 голосов из 21.