Спрингфилд, США, 6 декабря, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В здании правительства штата Иллинойс (США) был установлен праздничный сатанинский монумент, изображающий змею, обернувшуюся вокруг руки, держащей яблоко. Об этом 5 декабря сообщил сайт телеканала BBC.

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм. 1823

https://twitter.com/ILfamilyaction/status/1070022674888474624

Стоит отметить, что статуя была установлена между рождественской елкой и менорой (подсвечник на семь свечей, символ иудаизма и еврейских религиозных атрибутов). Установку монумента организовал глава сатанинского храма Чикаго. Власти штата в лице пресс-секретаря Дейва Друкера заявили, что этот храм имеет точно такие же права, как и другие религиозные группы.

Читайте также: Флоридец пришел на рождественский фестиваль агитировать против Санта-Клауса

В ноябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что организация «Сатанинский храм» из США собиралась подать в суд на компанию Netflix, которая использовала изображение статуи Бафомета при съемках сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Впоследствии Netflix и Warner Bros. заключили с ней мировое соглашение.