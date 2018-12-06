Джакарта, 6 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индонезии приостановили поиски тел рабочих, убитых в мятежной провинции Папуа, сообщает 6 декабря Reuters.

Цитата из х∕ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфронтация

Причиной приостановки поисковых работ стали боевые столкновения с сепаратистским группировками, которые подозреваются в данном преступлении.

Напомним, провинция Папуа вошла в состав Индонезии в 1969 году, регион остается самым бедным в государстве, что отчасти является причиной его слабой включенности в страну и, как следствие, расцвета здесь сепаратистских настроений.