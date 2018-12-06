Милан, Италия, 6 декабря, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Вмешательство украинских властей в дела церкви усугубляет и без того непростую ситуацию в стране. Такое мнение в ходе выступления на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ выразил глава МИД России Сергей Лавров.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Раскол

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Министр назвал действия Киева «грубыми», отметив, что они провоцируют раскол в обществе и препятствуют усилиям по урегулированию украинского кризиса.

«Это лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что на Украине уже есть каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Вселенский патриархат одобрил создание в стране автокефальной украинской церкви. Результатом такого решения стал раскол в православии: РПЦ и Белорусская православная церковь прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

Как ранее заявил президент Украины Пётр Порошенко, объединительный собор на Украине пройдет в декабре. По его словам, до этого события остались «считанные дни». Его участники выберут предстоятеля новой УПЦ и утвердят устав церкви. Только после этого Киев сможет получить томос на автокефалию.