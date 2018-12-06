Смоленск, 6 декабря, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Жителей приграничных районов Смоленской области на добровольных началах привлекают к защите государственной границы. Здесь планируют сформировать добровольные народные дружины. Об этом говорилось на заседании координационного совета по пограничной политике при администрации Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации 6 декабря. Совет возглавляет губернатор Алексей Островский, заседание, по его поручению, провел начальник регионального Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации Олег Чуланов.

Visualrian.ru Охрана российской государственной границы

Основной темой заседания стал вопрос о реализации мер по предупреждению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и проводимой работе по пресечению въезда иностранных граждан на территорию страны. Как отмечалось, в январе — сентябре этого года в регионе зарегистрировано 11 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось за этот период на 21%. По информации регионального Пограничного управления ФСБ России, 38% из числа задержанных иностранных граждан въезжают на территорию РФ в целях поиска работы, 46% возвращаются к постоянному или временному месту пребывания, 16% — по иным причинам, в числе которых и туризм, и лечение.

На встрече обсуждалась эффективность мер, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления по созданию условий для привлечения на добровольных началах граждан к защите государственной границы, а также формированию в приграничных районах Смоленской области добровольных народных дружин (ДНД). В рамках этой работы в подразделениях, непосредственно осуществляющих пограничную деятельность в регионе, проведены организационные собрания, на которых были отобраны кандидаты в члены дружин. Также отмечалось, что активное привлечение членов ДНД и местного населения к выполнению задач пограничной деятельности позволит значительно повысить надежность охраны государственной границы на участке Пограничного управления, а также добиться более высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.