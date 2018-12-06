Москва, 6 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Западные санкции не мешают России наращивать свои международные резервы, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что у РФ, несмотря на наложенные на нее санкции, выросли валютные резервы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Финансовая удавка

«Во-первых, когда господин Медведев говорит о санкциях, нужно внимательно относиться к его словам, — сказал Делягин. — Западные санкции по степени разрушительности и вредности для РФ не идут ни в какое сравнение с санкциями, которые наложены Банком РФ и правительством, возглавляемым господином Медведевым. Если рассматривать ущерб от санкций, то на 90% — это российские либералы во власти, и только 10% — проклятое западное закулисье. Так что нужно уточнять — имеет ли Медведев в виду страны Запада или себя любимого».

Во-вторых, Делягин отметил, что санкции не мешают России наращивать международные резервы, потому что международные резервы РФ получает от продажи сырья.

«Технологическая блокада мешает добывать нефть и газ в сложных условиях, но у нас достаточно месторождений вне сложных условий, где добыча идет вполне успешно, — продолжил Делягин. — При этом причина бурного роста международных резервов — это увеличение цены нефти, которое к санкциям, равно как и к усилиям российского правительства, не имеет ни малейшего отношения. Можно сказать, что соглашение ОПЕК+, заключенное Новаком, немного способствовало удорожанию нефти, но там были более фундаментальные и глубокие факторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России за годы выросли валютные резервы, несмотря на наложенные на страну санкции.

Медведев указал на то, что экономика РФ находится в состоянии противостояния с рядом стран.

«Это влияет и на мировую экономику, и на нашу экономику, и на экономику тех стран, которые ввели ограничения. Вот в этих условиях мы тем не менее смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причём за этот год они выросли примерно на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов. И эта «подушка безопасности», которая существует», — сказал Медведев.