«Лукойл» готов выполнить рекомендацию ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Москва, 6 декабря, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Российская компания «Лукойл» готова следовать возможной рекомендации ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в 2019 году. Об этом заявил журналистам глава предприятия Вагит Алекперов.
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Добыча нефти
По его словам, компания готова пойти на снижение объемов добываемой нефти несмотря на то, что на сегодняшний день в планах «Лукойла» заложено повышение производства на 1%. Также Алекперов подчеркнул, что снижение добычи «черного золота» следует производить плавно.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ вынес рекомендацию о сокращении объёмов добычи нефти в 2019 году.
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