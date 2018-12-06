Называевск, Омская область, 6 декабря, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении главы города Называевска Виктора Лупиноса. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 декабря, в областном следственном управлении СКР, он подозревается в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

А.В. Сиденко ИА Красная Весна Патроны

По предварительным данным ведомства, в 2008 году Лупинос приобрёл и хранил в своём доме в Называевске однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели «ТОЗ-8М» и не менее 108 патронов различного калибра. При этом винтовка не была зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия.

30 октября 2018 года оружие и боеприпасы изъяли. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.

Напомним, согласно информации с сайта областного правительства, Виктор Лупинос был избран главой города Называевска в марте 2010 года. В ноябре 2015 года переизбран на второй срок.