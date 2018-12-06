Ярославль, 6 декабря, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие Ярославля «Городское спецавтохозяйство» заключило договор аренды пяти автомобилей с ГУП города Москвы «Мосремонт». Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org КамАЗ

«Спецавтохозяйство» является подрядчиком мэрии Ярославля по уборке города. Между тем в договоре речь не идет о снегоуборочной технике. САХ арендует три автомобиля ГАЗ-330 232 (лГазель-фермер»), один автомобиль «Чайка-сервис» (малотоннажный грузовик с манипулятором) и один КамАЗ также с краном-манипулятором. В документации не сказано, для чего предприятию нужна данная техника. Не указан и год выпуска машин.

Договор аренды заключен до конца 2019 года на сумму 1 млн 960 тыс. рублей.