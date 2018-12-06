Москва, 6 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев 6 декабря в интервью российским телеканалам рассказал, книги каких авторов он читал в последнее время.

Цитата из м/ф «Чиполино». реж Борис Дежкин. 1961. СССР Читает

По словам премьер-министра России, он старается читать научные работы по экономике и праву, а также художественную литературу. Медведев отметил, что сильное впечатление на него произвела последняя книга российской писательницы Гузели Яхиной.

Также глава правительства сообщил, что «пролистал» последнее произведение писателя Виктора Пелевина и прочёл книгу лауреата Нобелевской премии, китайского писателя Мо Яня «Страна вина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что самым трудным решением, которое пришлось принимать властям страны за последние десять лет, — это проведение в России пенсионной реформы.

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