Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербург должен получить федеральную помощь для решения транспортных проблем, не только в самом мегаполисе, но и на стыке города и Ленинградской области. Если не удастся их решить, петербургский регион ждет дорожный коллапс. Об этом 6 декабря заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании по развитию транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на Дворцовой набережной

В совещании участвовали первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в Смольном.

«Нам необходимо решить ряд сложных вопросов взаимодействия федерального центра, Министерства транспорта, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С болевыми точками, которые есть у города, можно справиться только вместе. Если их сегодня не развязать, то коллапс будет не только в городе, но и на всех трассах, которые к нему примыкают», — предупредил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что Петербург рассчитывает на включение значимых для города магистралей, объектов уличной дорожной сети и развязок в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный Правительством России.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольный заявил на федеральное софинансирование проекты в сфере транспортно-логистической инфраструктуры на общую сумму более чем в 445 млрд рублей. Премьер Дмитрий Медведев на встрече с Александром Бегловым 29 ноября поддержал эти предложения.

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«Для нас важна слаженная работа по софинансированию проектов развития транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня мы разрабатываем проектно-сметную документацию и тратим на это деньги. Но у нас должна быть уверенность, что проекты будут реализованы», — сказал Беглов.

Напомним, власти Санкт-Петербурга составили список из 14 приоритетных автодорожных объектов для включения в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года и подсчитали оценочную стоимость этих объектов. На реализацию только дорожных объектов Санкт-Петербурга на период до 2024 года требуется сумма свыше 200 млрд рублей.

Среди них — реконструкция Московского шоссе и участка федеральной трассы «Нарва»; строительство Восточного скоростного диаметра; обеспечение транспортной доступности «Лахта Центра»; строительство Южной широтной магистрали и Южно-Волхонской дороги, строительство новой развязки с КАД в Кронштадте и другие.