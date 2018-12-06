Ярославль, 6 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Северный поток» оштрафован за нарушение сроков ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА сообщили в правительстве Ярославской области.

Pixabay.com Дорожная техника

«Северный поток» выиграл тендеры на ремонт 7 дорог. К пяти из них у заказчика — областного предприятия ГКУ «Ярдорслужба» — возникли претензии. Ранее общественники обвинили «Северный поток» в связи с директором «Ярдорслужбы» — руководители двух предприятий являются учредителями одного СНТ. Однако проведенная проверка показала, что аффилированности или конфликта интересов нет.

Любая компания, получившая подряд на ремонт дорог в Ярославской области, не сможет избежать наказания за некачественное выполнение контрактных обязательств», — рассказал директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

По словам Евгения Моисеева, внимание общественников к объектам «Северного потока» дало хорошие результаты. По их замечаниям устранен ряд нарушений.