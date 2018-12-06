Москва, 6 декабря, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Политические и экономические санкции стран Запада в отношении России не беспокоят больше половины граждан (56%), причем 23% совершенно не беспокоят. Волнуются по этому поводу 43% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM За чтением художественной литературы

После позитивного роста летом 2018 года В декабре 2018 года отношение жителей России к США, ЕС и Украине практически вернулось к значениям 2017 года. Плохо к США относятся 57% жителей России, к странам Евросоюза — 49%, к Украине — 60%.

Существенно выросла за год обеспокоенность населения РФ международной изоляцией России — с 29% до 43% и антироссийскими санкциями с 28% до 43%.

Опрос проведен 22—28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины в ближайшее время намерены передать своим международным партнёрам предложения по новым санкциям против Российской Федерации, которые Киев предлагает ввести после неудачной украинской провокации в районе Керченского пролива.

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