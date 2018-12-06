Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2018 года объём перевалки арктических морских портов составил 71,2 млн тонн, что на 17,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба «Росморпорта» со ссылкой на заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам Якова Быкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Выступая с докладом на панельной сессии «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути» VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», Быков сообщил, что в настоящее время в Арктической зоне России расположено 17 морских портов. Их общий грузооборот в 2017 году составил 73,2 млн тонн, что составляет около 10% от общего грузооборота морских портов России.

При этом рост грузооборота портов Арктики по сравнению с 2016 годом составил почти 50% (49,8 млн тонн — 2016 год), что намного превосходит средний рост грузоперевалки в морских портах по стране.

Основной артерией грузопотоков в Арктической зоне является Северный морской путь (СМП). Объем перевозок по нему в прошлом году составил 9,9 млн тонн, увеличившись за последние три года в 2,5 раза.

Восьмой Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» стартовал в Санкт-Петербурге 5 декабря. В ходе трех дней работы форума будут подведены итоги развития Арктической зоны Российской Федерации и сформированы актуальные направления взаимодействия власти и общества по освоению полярного региона.

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