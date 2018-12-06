Милан, Италия, 6 декабря, 2018, 12:15 — ИА Регнум. 5 декабря в Милане на полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Пресс-служба МИД Армении Встреча в Милане

«Считаю, что переговоры, которые длились три часа, были важными и полезными с точки зрения ещё более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в данном формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце», — сказал Мамедъяров по итогам переговоров (цитата по пресс-службе МИД Азербайджана).

В свою очередь пресс-служба армянского МИД сообщила, что третья встреча Мнацаканяна и Мамедъярова также была направлена на обстоятельное ознакомление с позициями и подходам сторон по процессам мирного урегулирования.

«В этом плане произошел полезный обмен мнениями. Мнацаканян и Мамедъяров договорились продолжить встречи в дальнейшем, сохраняя сформированную динамику», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что в преддверии беседы с Мамедъяровым состоялась встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрью Шофером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшиком.

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