Киев, 6 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Карателей «Украинской повстанческой армии"* приравняли к участникам боевых действий, сообщает 6 декабря «112 Украина».

Бандеровская Украина [ Иван Шилов

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был принят Верховной радой со второй попытки. Так называемые «борцы за независимость Украины в XX веке», а на самом деле пособники нацистов и каратели, приравнены к участникам боевых действий.

Закон распространяется на УПА*, «Организацию украинских националистов"* и другие организации.

Напомним, украинские националисты ответственны за Волынскую резню 1943−1944 годов, когда были вырезаны десятки тысяч поляков, цыган, русских, евреев.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ