Пекин, 6 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Китайские власти полагают, что соглашение с Соединенными Штатами по торговым вопросам может быть достигнуто в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США. Противостояние

По мнению высокопоставленного китайского чиновника, между Пекином и Вашингтоном уже достигнут консенсус по важным торговым вопросам.

«В следующие 90 дней КНР и Соединенные Штаты ставят перед собой в качестве окончательной цели отмену всех дополнительных пошлин», — подчеркнул Гао Фэн.

Также он добавил, что в настоящее время между делегациями двух стран идет успешное взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его «необыкновенная встреча» с председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу в переговорах по торговле между странами.

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