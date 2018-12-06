Москва, 6 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В Совфеде ответили на вопрос, для кого вводится норма о наделении врио губернатора правом наделять полномочиями члена Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) задал авторам инициативы вопрос о том, для кого предлагается уточнить существующие нормы.

«Ответ на данный вопрос очень простой. Если вы посмотрите на историю двухнедельной давности, вы увидите, что вновь назначенные врио регионов, они назначаются из представителей, при этом ссылаются на положение ст. 19 закона об общих принципах организации власти. Поэтому ни для кого — ответ», — заявил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас.

Он также указал на нормы, согласно которым сейчас врио губернатора направляют своих представителей в Совфед.

«Сегодня врио просто игнорируют положения закона «О порядке формирования Совета Федерации» и руководствуются другим федеральным законом. Тем более что законы «Об общих принципах организации»… и «О порядке формирования»… — это правовые акты одного уровня, это федеральные законы. Мы устраняем только неопределенность», — подчеркнул сенатор.

«Ни под кого, конкретного лица, я таких фамилий не знаю», — настаивает Клишас.

При этом он указал на то, что «сенатор Дмитрий Азаров был назначен врио Самарской областью».

"Мы в течение длительного времени в Совфеде оставались без представителя от исполнительного органа власти Самарской области», — сказал автор инициативы.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предположил, что закон принимается под бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о праве временно исполняющих обязанности губернатора наделять полномочиями члена Совфеда.