Москва, 6 декабря, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, рынок нефти живет ожиданиями итогов саммита ОПЕК в Вене, на котором также будут присутствовать представители стран участников соглашения ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Накануне мониторинговый министерский комитет рекомендовал странам снизить добычу нефти. Однако какие-либо данные о размерах этого снижения пока не известны. На слухах о сокращении на 1 млн баррелей в сутки, нефть смеси Brent растет к уровню $63,30. Но последующее опровержение вернуло котировки в район $61,30», — пояснил эксперт.

Отметка $61,30 — это важный ключевой уровень в рамках модели рынка MEDIUM. Brent, и, скорее всего, именно от него будут формироваться свежие импульсы после оглашения окончательного решения ОПЕК. Ожидания сокращения формируются около объема 1—1,1 млн баррелей. Если уровень сокращения будет меньше этого диапазона, то цены снова войдут в фазу снижения. Есть мнение, что снижение меньше чем на 750 тыс. баррелей обернется катастрофой для рынка нефти.

«В зависимости от поступающей информации могут формироваться и внутридневные импульсы как вверх, так и вниз. Но в целом, памятуя о крушении нефтяных цен в 2014 г., перевес мнений на стороне тех, кто ждет адекватного снижения объема добычи в районе 1 млн баррелей», — считает Егоров.

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