Москва, 6 декабря, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Экономике России для дальнейшего развития нужны другие темпы роста, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Темпы роста за десять месяцев этого года приблизительно составляют примерно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика. Но, тем не менее, её рост продолжается, и этот рост, плюс-минус, соответствует тому, что есть, например, в европейских странах. Для того чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста», — сказал он.

Медведев отметил, что такая задача перед правительством стоит и в указе президента.

Интервью телеканалам началось с подведения экономических итогов 2018 года.