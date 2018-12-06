Москва, 6 декабря, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, российской валюте, как и другим валютам развивающихся рынков, предстоит сложный день. После спокойной среды (5 декабря) на «пониженных» торговых объемах из-за траура в США в связи с похоронами Джорджа Буша-старшего можно наблюдать серьезный всплеск торговой активности, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Стоит вспомнить, что 4 декабря перед тем, как уйти на «траурный» перерыв, американские фондовые индексы продемонстрировали сильное снижение, потеряв в среднем более 3%. Сегодня в ходе азиатских торгов это снижение продолжилось, фьючерс на индекс S&P 500 за утро потерял уже более 1%», — пояснил эксперт.

Все это сигнализирует о том, что начавшиеся 4 декабря распродажи на американском фондовом рынке, сегодня могут продолжиться и потянуть за собой другие рынки. Как правило, в такой ситуации больше всех страдают акции компаний стран с развивающимися экономиками (Россия в их числе), так как они считаются наиболее рискованными.

«Так что, если утренняя динамика 6 декабря получит продолжение, а вероятность этого высока, российские акции попадут под распродажи, а вслед за ними под давлением окажется и рубль. В этой ситуации дневной торговый диапазон для рубля не только расширится, но и сместится в сторону его ослабления к доллару США 66,50−67,50 и к евро 75,50−76,50», — считает Быков.

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