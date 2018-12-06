Тереза Мэй не исключила возможность отмены Brexit
Лондон, 6 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила возможность отмены Brexit, сообщает 6 декабря Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тереза Мэй
«Существует три варианта: первый — это покинуть Евросоюз, заключив соглашение. Второй — покинуть Евросоюз без соглашения и третий не покидать Евросоюз», — отметила Мэй.
Несмотря на подобное высказывание, премьер-министр подчеркнула, что отвергнуть голос британского народа, высказанный на референдуме — это неправильно.
Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, однако прежде Лондон должен заключить соглашение с ЕС об условиях выхода. 11 декабря парламентарии выскажутся о проекте сделки, предложенной Терезой Мэй.