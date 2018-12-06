Симферополь, 6 декабря, 2018, 12:09 — ИА Регнум. За два последних года 40 должностных лиц республики Крым лишились своих должностей из-за коррупционных действий. Об этом журналистам 6 декабря рассказал председатель комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон!

«В настоящее время на рассмотрении различных контролирующих органов находится 99 материалов о нарушении антикоррупционного законодательства», — подчеркнул председатель комитета по противодействию коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан и взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин.

Об этом: Задержанного вице-премьера Крыма подозревают в получении взятки