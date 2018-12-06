Ярославль, 6 декабря, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Директор ярославского «ПАТП-1», которое осуществляет автобусные перевозки в городе, уволен со своего поста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в совете директоров предприятия.

City-yaroslavl.ru Александр Пономаренко

29 ноября половина автобусов не вышла в рейс из-за отсутствия топлива. Предприятие находится в тяжелой финансовой ситуации. Глава города Владимир Волков обвинил руководство в том, что до него не была доведена информация о том, что автобусы на грани остановки. После этого директор Александр Пономаренко написал заявление об отставке.

6 декабря, состоялось заседание совета директоров АО «ПАТП-1», на котором заявление удовлетворено. Остаться Пономаренко не просили. В совете полагают, что остановка автобусов была связана не только с объективной ситуацией, но и действиями директора. В состав совета директоров входят чиновники мэрии и депутаты муниципалитета Ярославля.

Совет директоров поставил задачу разработать план антикризисных действий, которые позволили бы избежать повторения таких ситуаций. Члены совета директоров также были не в курсе. Руководитель должен работать с горящими глазами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член совета директоров, депутат Михаил Писарец.

Временно исполнять обязанности директора «ПАТП-1» будет заместитель директора Андрей Семенков.