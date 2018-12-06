Пермь, 6 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В Пермском крае жители могут сэкономить на приобретении новогодних елей. Лесничества предлагают срубить ель, сосну или пихту на их территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег ». Реж. Александр Татарский. 1983. СССР Пошел мужик за елкой

Ёлка в зависимости от высоты стоит от 16,8 рубля до 100,79 рубля. Лесничества предлагают законно и без вреда природе срубить понравившееся дерево. Для заготовок новогодних елей отводятся специальные лесные участки, где деревья не смогут вырасти до нужных размеров и их со временем все-равно срубят с целью расчистки трассы ЛЭП, трубопроводов.

В минприроды края подчеркнули, что за незаконную рубку грозит штраф до 700 тыс. рублей. С 17 декабря начнутся рейды в рамках акции «Новогодняя ель» по выявлению «чёрных лесорубов» и пресечению их деятельности.

В лесничествах Свердловской области стоимость ели до метра составляет 39,6 рубля, дерево высотой от четырёх метров — 198,2 рубля. В Кировской области стоимость елки варьируется от 25,1 до 58,8 рубля. Такую статистику двух граничащих с Прикамьем регионов привели в министерстве.