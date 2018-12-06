Киев, 6 декабря, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Командующий военно-морскими силами Украины действительно должен сидеть в тюрьме, но не вместо украинских моряков, задержанных за противозаконные действия, а вместе с ними, и желательно — в собственной стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления украинского адмирала в четверг, 6 декабря.

Navy.mil.gov.ua Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко

Как сообщалось ранее, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Bild заявил, что готов «отправиться в российскую тюрьму», если задержанные, а впоследствии арестованные за противозаконные действия в Керченском проливе украинские моряки будут освобождены.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко точно должен сидеть в тюрьме. Только не вместо украинских моряков, задержанных за противозаконные действия в Керченском проливе, а вместе с ними.

Предлагая «обмен» своей персоны на своих подчинённых, заведомо обречённых им на лишение свободы, если не жизни, он пытается перевести их из категории лиц, совершивших уголовно наказуемые действия, в категорию военнопленных. Сделать это не получится.

Если киевский режим и поддерживающие его военные будут продолжать идти по пути подобных провокаций, то вполне возможно, что все эти персонажи ещё окажутся тюрьме. Будем надеяться, что в украинской — при новом, более разумном правительстве, — отметил Михаил Демурин.