Москва, 6 декабря, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Положения, посвященные использованию моноколес, гироскутеров и сигвеев на территории Москвы, должны появится в Правилах дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в интервью «Интерфаксу».

Моноколесо

По его словам, на данный момент в системе дорожного движения не определен статус владельцев самобалансирующихся электрических транспортных средств.

Шапошников добавил, что депутаты считают целесообразным выйти с инициативой о корректировке федеральных ПДД, для того чтобы упорядочить правила передвижения таких транспортных средств.

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