Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидат от партии «Справедливая Россия» Екатерина Носкова обратилась в суд с иском против ТИК Переславля и всех пяти УИКов второго избирательного округа. Она требует пересмотреть результаты довыборов депутатов городской Думы Переславля-Залесского, которые прошли 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Урны для голосования

В своем заявлении кандидат требует отменить результаты досрочного голосования, результаты которого резко отличаются от результатов в день выборов. Также в иске содержится требование пересчитать голоса, поданные за кандидатов на участках, привлечь к участию в административном деле центральную избирательную комиссию.

Последнее требование — признать Екатерину Носкову победителем на выборах вместо кандидата от «Единой России» Елены Сурниной. На время разбирательства Екатерина Носкова просит суд применить меры предварительной защиты и изъять из ТИКа Переславля бюллетени, списки избирателей и все остальные избирательные документы.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что в процессе довыборов и после них в ТИК Переславля, облизбирком и в ЦИК России поступали многочисленные жалобы на организацию голосования, а на заседании ЦИК Элла Памфилова резко раскритиковала главу ярославского облизбиркома Олега Захарова.

Также в избирательную комиссию Ярославской области обратилось движение «Голос» с жалобами на нарушения. Из тех, что не озвучивались ранее, — это алкоголь на участках в день голосования, присутствие на УИКе 1105 в качестве наблюдателя действующего депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Марии Фомичевой, в то время как по закону, депутатам запрещено быть наблюдателями и членами комиссий.