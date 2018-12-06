Москва, 6 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) при возникновении проблем в жизни за помощью и поддержкой обращаются к родственникам и членам семьи. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пьер Сесиль Пюви де Шаванн. Сострадание (фрагмент). 1887

Почти в два раза меньше граждан (30%) обращаются за поддержкой к друзьям, в основном это молодые люди в возрасте 18−24 года. Гораздо реже граждане ищут поддержку у коллег по работе (4%) и соседей (3%).

Примечательно, что к профессиональной помощи психолога обращаются лишь 1% опрошенных. Не нуждаются в помощи специалиста и сами справляются со своими проблемами 27% респондентов.

Опрос проведен 21 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет.

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