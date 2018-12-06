Вашингтон, 6 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года уровень безработицы в мире снизился до наименьшего значения за четыре десятилетия. Об этом со ссылкой на данные швейцарского банка UBS пишет Financial Times.

Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Устройство на работу

Отмечается, что показатели 48 наиболее экономически развитых стран свидетельствуют о снижении среднего уровня безработицы до 5,2%, в то время как еще в 2010 году его значение достигало 8%. В то же время эксперты издания подчеркивают, что качество вновь создаваемых рабочих мест остается низким.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») подчеркнул, что с 2011 года число рабочих мест в стране сократилось на 5 млн человек. Также Шеин отметил, что адекватные социологические исследования оценивают количество безработных граждан России в 10% от общего количества работоспособных людей.

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