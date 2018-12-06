Ярославль, 6 декабря, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Угличская лесная компания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственного управления следственного комитета Ярославской области.

Вырубки

Учредителем компании является член общественного совета при департаменте лесного хозяйства Павел Волков. «Угличская лесная компания» — крупнейший заготовщик леса в Угличском районе.

Обвинение пока никому не предъявлено, как сообщили в следственном комитете, в преступлении подозревается «руководство коммерческого общества».

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 годы руководство коммерческого общества уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 34 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Дело возбуждено по материалам, предоставленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Угличском районе процветал бизнес по вырубке леса якобы для «собственных нужд граждан», а фактически — на коммерческую продажу. По данным источников ИА REGNUM, к этому может быть причастна и компания, в отношении которой сейчас ведутся следственные действия.

Если это так, то факт нахождения учредителя фирмы в общественном совете может говорить о связи лесорубов с чиновниками и не только налоговой, но и коррупционной составляющей. Ответы на эти вопросы должно дать следствие. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.