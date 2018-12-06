Кливленд, США, 6 декабря, 2018, 10:37 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:105.

Keith Allison Стивен Карри с мячом

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 42 очка.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, набравший 21 очко. Кроме того, центровой Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает шесто место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 27-м месте.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34).

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