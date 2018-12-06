Москва, 6 декабря, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают отказаться от федерального перечня школьных учебников, составить перечень запрещенных учебников и ввести персональную ответственность аттестованных экспертов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

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«Наши предложения сводятся к персональной ответственности аттестованных экспертов, обязательной публикации результатов экспертизы, эффективной процедуры апелляции. Может быть, вообще стоит отказаться от так называемого федерального перечня учебников? Конечно, для плохих учебников можно оставить список запрещенных учебников», — заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

По мнению депутата, экспертиза учебников «превратилась в масштабный подлог».

«Эксперт для того, чтобы проводить экспертизу, должен пройти специализированное обучение, сертификацию. Именно таких экспертов Российская академия образования (РАО) должна привлекать к экспертизе», — говорит депутат.

При этом он против привлечения в качестве экспертов учителей — «опытный учитель уже давно выбрал себе учебник, ему трудно судить о других учебниках».

"Я предлагаю общими усилиями вернуть ситуацию с федеральным перечнем учебников в русло здравого смысла и национального интереса, а не келейных мутных решений и подложных экспертиз», — заявил Луговой в ходе выступления в Госдуме.