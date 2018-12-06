Пекин, 6 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Китайская полиция задержала 132 подозреваемых в более чем 2 тыс. случаев трансграничного мошенничества в сфере медицины после рейдов, которые с апреля 2018 года прошли по всей стране, сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая, предает агентство Синьхуа.

Геррит Доу. Лекарь-шарлатан (фрагмент). 1652

Подозреваемые принадлежат целому синдикату мошенников, который был создан под видом компании с названием Silande с головным офисом в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Фирма, предположительно, создала целую общекитайскую мошенническую сеть под видом салонов красоты.

Салоны предлагали своим клиентам бесплатные туры в США и Таиланд, дабы завлечь своих клиентов, а затем предлагали им пройти медицинское обследование. Кода приходило время забирать результаты обследования, «доктора» объявляли своим жертвам, что у них велика вероятность заболеть раком, поэтому предлагали им для профилактики приобрести специальные лекарства, которые оказывались фальшивками.

«Схема была нацелена на богатых и здоровых клиентов, которые не говорили по-английски или ничего не понимали в медицине», — говорится в заявлении.

В общей сложности мошенникам удалось изъять у граждан почти 1 млрд юаней ($145,7 млн), сообщили в полиции. Во время рейдов полиция заморозила 500 подозрительных банковских счетов с более чем 70 млн юаней на них.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Китае было осуждено более 280 членов крупной группировки телефонных мошенников, которые обманным путем заполучили у граждан более 153 млн юаней.