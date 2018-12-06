Краснодар, 6 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. 60 новых школ необходимо построить в Краснодаре, чтобы все школьники могли учиться в первую смену. Об этом, как сообщила пресс-служба администрации города, заявил мэр Евгений Первышов 5 декабря на форуме «Гражданская солидарность».

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Новая школа

По данным, которые привел глава города, в 2018 году в Краснодаре завершено строительство трех новых школ, идёт процедура выкупа в муниципальную собственность школы по ул. им. Байбакова в Московском микрорайоне, которая примет учеников в 2019 году. Семь новых школ и корпусов к уже действующим учреждениям сейчас находятся в процессе строительства или начнут строиться до конца текущего года.

Так, по программе «Жилище» строятся: школа на 1550 мест по ул. им. Героя Аверкиева, две школы на 1100 мест по ул. им. Марины Цветаевой и по ул. Красных Партизан, новые корпуса на 400 мест возводятся к гимназии № 23 и к школе № 81 в пос. Пригородном, к строительству школы на 1100 мест на месте лагеря «Ивушка» планируется приступить до конца года, в Молодежном микрорайоне в ближайшее время начнется строительство школы на 1500 мест. По словам главы города, самый острый дефицит мест в школах сегодня — в Прикубанском, а также в Карасунском округах города.

Отметим, что, согласно федеральной программе, с 2025 года все российские школы должны работать только в первую смену. На данный момент в Краснодаре действует 90 школ, во многих из них обучение идет во вторую и даже в третью смену. Так, в одной из новых школ в этом году было набрано сразу 23 первых класса, в прошлом году в другой школе открыли 20 первых классов.