Москва, 6 декабря, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В этом зимнем сезоне в Москве откроются катки с натуральным и искусственным льдом в 23 парках. Уже открыты катки в 18 парках. До конца декабря в парках заработают еще 15 катков с натуральным покрытием, сообщается на портале мэра Москвы.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР На катке

Бесплатно покататься на коньках москвичи и гости столицы смогут в 12 парках: парк 50-летия Октября, Гончаровский парк, усадьба Воронцово, «Ангарские пруды», «Дубки», парк Северного речного вокзала, Перовский парк, парк у прудов «Радуга», «Фили», «Сокольники», «Дружба» и «Северное Тушино».

Отмечается, что в этом зимнем сезоне москвичи смогут составить рейтинг лучших катков с искусственным льдом среди 17 парков. Онлайн-голосование запустили в проекте «Активный гражданин».

Читайте также: Катки с натуральным и искусственным льдом откроются в 23 парках Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в трех московских парках начали работу катки с искусственным льдом. Первые катки открылись в саду «Эрмитаж», в парке «Сокольники» и в Таганском парке. Всего в Москве откроется 1431 каток с искусственным и натуральным льдом, их общая площадь — 1173,9 тыс. кв. метров.

Ранее на эту тему: В столичных парках стартовал зимний сезон