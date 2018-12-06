Оренбургская область, 6 декабря, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В селе Крючковка Оренбургской области остро стоит вопрос медицинского обслуживания населения. Сейчас в Крючковской участковой больнице всего три специалиста, тогда как раньше сельская больница обслуживала кроме Крючковки ещё четыре ближних деревни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта.

Цитата из х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Просьба к сельскому доктору

Местные жители утверждают, что узкие специалисты-медики в Крючковке не бывают, как и терапевт. Из-за проблем с транспортом в районную больницу населению приходится ездить на такси, поездка в одну только сторону обходится в 350 рублей. В случае вызова неотложки время ожидания скорой помощи составляет до трех часов. В сельской амбулатории работают стоматолог, педиатр и медсестра, она же по совместительству и аптекарь. Когда ее нет, то приобрести лекарства нет возможности.

В минздраве региона о проблеме села знают и говорят о том, что в настоящее время должность терапевта остаётся вакантной после того, как специалист вышел на пенсию.

Вакансия может еще долго оставаться невостребованной, поскольку чиновники не могут выполнить одно из условий замещения вакантной должности врача в селе — предоставление благоустроенного жилья врачу-специалисту.

В райадминистрации отметили, что по программе «Земский доктор» с 2012 года в Беляевском районе работают 13 врачей, но в Крючковке нет жилья, и молодые специалисты отказываются там работать.

Стоит отметить, что проблема медицинского кадрового голода не только в селе Крючковка, — это общая боль маленьких населённых пунктов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области из-за отсутствия специалистов не работает 70 фельдшерско-акушерских пунктов. При всех попытках чиновников привлечь врачей в сёла, медики едут туда неохотно. Несмотря на финансовый стимул. В частности, в 2018 году фельдшерам предлагали выплату в 200 тыс. рублей. В 2019 году поступил значительный объём финансовых средств в фонд ОМС для выплат специалистам первичного звена — врачам и медсестрам поликлиник.

Добавим, в селе Крючковка, по данным из открытых источников, проживают более 1 тысячи человек. До районного центра (села Беляевки) расстояние составляет примерно 45 км.

Село было основано в 1911 году и являлось административным центром. В 1929 году центр района перенесли в Беляевку.