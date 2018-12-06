Найроби, 6 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Муди Авори — 91-летний бывший вице-президент в первый срок президента Кибаки. Он сделал свое имя, предложив тюремную реформу, по которой заключенным можно будет смотреть телевизор и спать на матрасах.

World Trade Organization Ухуру Кеньятта

Муди был назначен членом недавно организованного Фонда спорта, искусства и развития. Создание надзорного органа, состоящего из семи человек, было официально объявлено секретарем Финансового кабинета Генри Ротичем.

Назначение 91-летнего на должность, в то время как молодежь страдает от безработицы, вызвало колкие реакции в сети. Все кенийцы задавались вопросом, когда же Ухуру Кеньятта даст молодым шанс, сообщает новостной портал Kenya Today.