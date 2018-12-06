Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2018, 09:28 — ИА Регнум. «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:112.

aaronisnotcool Расселл Уэстбрук

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, который сделал дабл-дабл из 47 очков и 15 подборов. Кроме того, защитник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 17 результативных передач.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Аллен Краббе, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» идёт на 26-м месте.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39).

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