Салехард, 6 декабря, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Салехардский городской суд поставил точку в многолетнем разбирательстве по делу бывшего начальника Управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Костюка. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Fotonotas.net Заключение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший начальник УФМС России по ЯНАО обвинялся в том, что выписывал премии подчинённым с апреля 2012 года по январь 2016 года. Однако, по версии следствия, поощрялись сотрудники миграционной службы с корыстной целью.

«Получая денежные выплаты, сотрудники через пособников передавали начальнику заранее оговорённые денежные суммы», — сообщало СУ СКР по ЯНАО.

В результате начальник управления через четырёх доверенных лиц незаконно похитил, по версии следствия, свыше 7 млн рублей. Однако в суде было доказано хищение более 4 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года, обвинительное заключение утверждено прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2018 года.

Бывший начальник УФМС России по ЯНАО приговорён по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения») к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тыс. рублей.

Также за пособничество в совершении хищения бюджетных денег привлечены к уголовной ответственности начальник отдела, главный бухгалтер, два заместителя начальника управления ФМС России по ЯНАО. Все четверо приговорены к условному лишению свободы на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев.

В прокуратуре отмечают, что подсудимые вину не признали. Бывший руководитель УФМС по ЯНАО утверждает, что подчинённые сотрудники добровольно передавали ему часть полученных премий и материальной помощи, которые он тратил на нужды управления.

С осуждённых в солидарном порядке взысканы похищенные бюджетные деньги.