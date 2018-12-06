Москва, 6 декабря, 2018, 09:14 — ИА Регнум. «Хроники хищных городов»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Кто не слышал о том, что мегаполисы растут и поглощают пригороды? Но в мире мрачного будущего, созданном режиссером Кристианом Риверсом, города превратились в самых настоящих хищников, передвигающихся по пустошам в поисках скудных ресурсов. Это лязгающие, пышущие дымом и паром чудовища, которые в борьбе за выживание не щадят никого и ничего на своем пути. Но населяют их все же люди, а людям свойственно стремиться к справедливости и миру…

«Щелкунчик и четыре королевства»

Музыкальный фильм Лассе Халльстрёма и ДжоДжонстона по-новому рассказывает старую рождественскую сказку о девочке, Щелкунчике и Мышином короле. Знатоки творчества Гофмана и Чайковского могут не бояться соскучиться, так как это действительно совсем другая история.

Юная Клара тоскует по своей умершей матери, которая оставила ей в наследство шкатулку с секретом. В канун Рождества она уходит из дома, чтобы вместе со своим крестным Дроссельмайером раскрыть тайну шкатулки. Девушке придется отправиться в путешествие по четырем волшебным королевствам, встретить там новых друзей и сразиться с врагами.

«Один король — одна Франция» (18+)

Великие исторические события — удел далеко не только тех, кто творит историю, они втягивают в свой водоворот множество самых обычных людей, которые никогда не желали ничего подобного. Героями фильма Пьера Шоллера становятся не только Людовик XVI, Робеспьер и другие исторические личности, стоявшие по разные стороны баррикад, но и обычные люди, которые просто жили и любили, пока их не захлестнули грандиозные и страшные потрясения.

«Семь пар нечистых» (16+)

Что может объединить людей, которые самой судьбой предназначены во враги друг другу? Заключенных и надзирателей, честных людей и преступников? Только общая для них и для всей страны беда.

Июнь 1941 года. Скромный пароходик-трудяга везет на строящийся аэродром важный правительственный груз. На этот же пароход пригоняют толпу зэков, которые должны будут работать на строительстве аэродрома. Моряки конфликтуют с офицерами НКВД, а зэки ненавидят всех людей в форме. В плавании напряжение достигает точки взрыва — заключенные поднимают бунт. Никто из участников событий не подозревает, что в это время в воздух уже поднимается гитлеровская авиация…

Фильм по повести Вениамина Каверина снял режиссер Кирилл Белевич.

«Дом, который построил Джек» (18+)

У каждого уважающего себя серийного убийцы есть своеобразная коллекция самых сладких воспоминаний, которые он с удовольствием перебирает, как филателист редкие марки. Джек, герой нового фильма Ларса фон Триера, вспоминает пять эпизодов из своей жизни — или пять эпизодов из чужой смерти. Все зависит от точки зрения, а режиссер на этот раз смотрит на мир глазами маньяка. Дирекция Каннского фесиваля, где демонстрировался фильм, заранее предупреждала зрителей о жестокости некоторых сцен. Финал каждого эпизода предопределен — каждый из тех, кого сведет с Джеком судьба, обязательно умрет. По мнению маньяка (а может, и режиссера), они это заслужили, по крайней мере отчасти.

«Идеальная западня» (18+)

Герои триллера Джорджа Рэтлиффа — двое влюбленных, между которыми однажды пробежала черная кошка. Они решают начать все сначала, уединяются на итальянской вилле в самой романтической обстановке и пытаются забыть обо всем, кроме своей любви. Но неприятное прошлое все еще преследует их, порождая вспышки ревности. А вскоре появляется и преследователь во плоти — странный незнакомец, который набивается им в друзья, чтобы постепенно навязать свои правила игры, не сулящие ничего хорошего. Смогут ли жертвы переиграть охотника и вырваться из капкана?

«Близнецы» (18+)

Смерть ребенка — самый страшный кошмар для женщины. Героиня «ужастика», снятого Брэндоном Кристенсеном, потеряла при родах одного из детей-близнецов. Теперь ее терзает страх за оставшегося в живых младенца. Вскоре ее начинают преследовать видения, в которых малышу угрожает гибель. Врачи утверждают, что это просто галлюцинации, послеродовой психоз, но Мэри убеждена: за ее ребенком охотятся злобные потусторонние силы…

«Заповедник» (16+)

Когда в твоей жизни наступает черная полоса, а неудачи преследуют по всем фронтам, самое время остановиться и подумать. Выскочить из беличьего колеса повседневности. Некоторые уезжают для этого на Белое море или в Тибет, а вот музыкант Константин выбрал для своего «ретрита» место поближе — заповедник «Михайловское». В самом деле, куда еще податься оголодавшему душой и телом творческому человеку, как не туда, где витает дух гения? Правда, этот дух трудновато ощутить за густым «ароматом» туристического бизнеса, натужно эксплуатирующего «наше все», а проблески Вечности почти не видны среди всяческой суеты…

Иронический фильм сняла режиссер Анна Матиссен по мотивам повести Сергея Довлатова.

«Мне по кайфу» (16+)

Стареющий неудачник Жак одержим одной идеей — стать миллионером. Только так, чтобы в одно мгновение и без хлопот. Гениальные идеи обогащения фонтанируют из него, как из прохудившегося водопровода, но увы — пока что из всех обязательных атрибутов роскошной жизни у него есть только белоснежный купальный халат и тапочки, а вот о пятизвездочных отелях и бассейнах, прилагающихся к этому одеянию, он пока может только мечтать. Но Жак не унывает…