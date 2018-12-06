Москва, 6 декабря, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Банк России с 6 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у КБ АО «Златкомбанк» (г. Москва), Банк является участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Решение принято в связи с тем, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.

Регулятор неоднократно требовал предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, но руководство банка не сделало соответствующих выводов.

По величине активов «Златкомбанк» занимал 405 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Читайте также: «Русский ипотечный банк» и банк «Первомайский» лишились лицензий

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензию на право осуществления деятельности у «Русского ипотечного банка» и банка «Первомайский»

Подробнее: Путин: Санация банков проводится в интересах граждан РФ