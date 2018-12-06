Москва, 6 декабря, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Около 7,5 миллиона жителей Москвы сделали прививки от гриппа, это более 60% населения столицы. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал мэр столицы Сергей Собянин.

(сс)skylark Вакцина

Градоначальник отметил, что таких горожан становится больше с каждым годом. Он порадовался за москвичей.

«И это здорово, потому что так мы заботимся не только о себе, но и об окружающих», — написал Собянин.

Напомним, в сезоне 2017 года вакцинация от гриппа охватила 55,1% населения Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей. Превышение эпидпорога отмечено в трёх субъектах РФ. В основном ОРВИ и гриппом болеют дети.

На данную тему: В РФ прививки от гриппа сделали более 65 млн жителей — Роспотребнадзор