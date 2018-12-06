Вашингтон, 6 декабря, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Хакеры из Китая могут быть причастны к утечке данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott, сообщает Reuters.

David Whelan Хакер

Отмечается, во время кибератаки были использованы инструменты взлома, которые уже использовали китайские хакеры. По версии следствия, взлом организовали сразу несколько хакерских групп.

Напомним, в конце ноября руководство Marriott заявило о хакерской атаке на серверы дочерней компании Starwood Hotels, приведшей к утечке данных 500 млн клиентов. Злоумышленники взломали базы данных Starwood Hotels еще в 2014 году, до того, как компания была выкуплена Marriott International.

В администрации Marriott сообщили, что узнали об уязвимости в системе в сентябре 2018 года. К расследованию инцидента подключились правоохранительные службы США.