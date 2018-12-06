Оренбург, 6 декабря, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел 6 декабря ходатайство следствия по громкому делу, возбужденному в отношении бывшего градоначальника Евгения Арапова. Силовики просили продлить избранную ранее меру пресечения на два месяца. Суд частично удовлетворил это ходатайство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города. Срок заключения под стражу продлён до 8 января 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Следствие аргументировало своё требование о продлении срока в СИЗО для бывшего градоначальника тем, что следственные действия еще не завершены, а обвиняемый в коррупции экс-чиновник может оказать давление на свидетелей, препятствовать сбору доказательств по делу. Адвокат Евгения Арапова просил заменить меру пресечения на домашний арест. В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, а требование следствия удовлетворил частично — вместо двух месяцев срок в СИЗО продлен на один месяц.

На заседании суда следователь сообщил о том, что руководитель одной из оренбургских фирм, которая, по данным силовиков, дала Арапову взятку в виде права на две квартиры в областном центре за покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости, находится в розыске. Примечательно, что ранее портал orenday.ru опубликовал информацию, где директор компании заявила, что не является даже свидетелем по делу экс-мэра, а сведения о возбуждении уголовного дела в отношении нее недостоверны.

Стоит отметить, экс-глава Оренбурга находится в СИЗО уже почти четыре месяца — с 16 августа. Напомним, Евгения Арапова задержали 14 августа, когда он находился на лечении в больнице. Бывшего градоначальника первоначально обвиняли во взяточничестве. Впоследствии силовики заявили о выявлении новых эпизодов в громком деле. По данным СУ СКР по Оренбургской области, экс-мэр брал взятки не только деньгами, но и квартирами. Кроме того, выявлен случай незаконного предпринимательства бывшего градоначальника. Через доверенное лицо Евгений Арапов участвовал в деятельности коммерческой организации с целью систематического получения дохода.

Добавим, что Арапов был задержан вслед за своим бывшим подчинённым — Геннадием Борисовым. Бывшего вице-мэра также обвиняют в коррупции. Первоначально он также был взят под стражу, однако впоследствии меру пресечения смягчили — перевели под домашний арест и разрешили дважды в день прогулки. 5 декабря суд продлил срок содержания под домашним арестом для Геннадия Борисова.